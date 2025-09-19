Alassio, vende collane e braccialetti in passeggiata: fermato dalla polizia, aggredisce gli agenti

Alassio. Un cittadino 33enne originario del Senegal e residente a Genova, intento a vendere braccialetti, collane e portachiavi senza autorizzazione è stato fermato nei giorni scorsi sulla spiaggia di passeggiata Ciccione da parte della “pattuglia balneare”.

Ma, in seguito alla contestazione sul divieto di effettuare quel tipo di attività di vendita, ha dato in escandescenze cominciando a colpire gli agenti che a quel punto hanno deciso dapprima di far intervenire anche la pattuglia automontata e quindi di portare il giovane presso il comando per ulteriori accertamenti.

Nella colluttazione due agenti hanno riportato lesioni guaribili rispettivamente in 30 e 20 giorni mentre nei confronti del soggetto fermato si è proceduto alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.