Alassio, ripristinato l’ascensore alla stazione. Rfi: “Su decoro e pulizia interventi anche nelle aree esterne”

Dopo la segnalazione inviata dal sindaco di Alassio Marco Melgrati a Rete Ferroviaria Italiana riguardante il malfunzionamento dell’ascensore del binario 1 della stazione ferroviaria, RFI ha risposto chiarendo che il guasto è stato causato involontariamente al pantografo, a seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco resosi necessario per soccorrere un utente rimasto intrappolato.

La sostituzione del pantografo ha richiesto un tempo tecnico per l’approvvigionamento del pezzo di ricambio. RFI ha confermato che il funzionamento dell’ascensore è stato ripristinato, consentendo nuovamente l’accesso agevole al binario 1. Il sindaco di Alassio Marco Melgrati ringrazia RFI per l’intervento di ripristino del servizio e i viaggiatori per la pazienza dimostrata.

Quanto alla richiesta avanzata nei giorni scorsi dal sindaco Melgrati riguardante maggiore pulizia e decoro nella stazione ferroviaria di Alassio, il responsabile territoriale della Direzione stazioni di RFI ha risposto: “Per quanto concerne i binari che insistono all’interno della stazione ferroviaria, ovvero in corrispondenza dei marciapiedi di stazioni, non si ravvedono criticità legate a sporcizia ed incuria, come evidenziato dalle fotografie scattate il giorno 11 settembre”.

“Sulle aree limitrofe, in particolare in corrispondenza dell’attraversamento pedonale in regione Pontino, è necessario sottolineare come, trattandosi di “piena linea”, la pulizia dei binari richieda l’interruzione totale della circolazione. Risulta pertanto complicato, o comunque più complicato rispetto alle aree aperte al pubblico, intervenire capillarmente”.

“Stiamo comunbque organizzando un intervento di pulizia anche in tali aree auspicando, per il mantenimento del decoro, anche nel senso civico della cittadinanza (non si tratta quasi certamente di rifiuti derivanti da attività/frequentatori della stazione)”.