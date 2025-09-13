Alassio, paura in via Dante: uomo spinto a terra e derubato del Rolex davanti alla moglie

Alassio. Momenti di paura ieri sera ad Alassio, dove un uomo è stato derubato del proprio orologio. L’episodio si è verificato poco dopo le 23, in via Dante, mentre una coppia stava tornando verso la propria auto.

Secondo quanto ricostruito, due ragazzi di origine straniera avrebbero avvicinato l’uomo e, dopo averla spinto a terra, sarebbero riusciti a strappargli dal polso un Rolex. I malviventi si sono poi dileguati, facendo perdere le proprie tracce.

A lanciare l’allarme è stata la moglie dell’uomo, profondamente scossa dall’accaduto: “Frequento Alassio da circa 60 anni, ma mai avrei previsto cose del genere. Non ho parole”, ha detto la donna, raccontando l’episodio anche sui social.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha subito avviato le indagini per individuare i responsabili della rapina.