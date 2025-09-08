  • News24
Alassio ospita il convegno UGL sullo sviluppo turistico e le opportunità occupazionali

Appuntamento sabato 13 settembre alle ore 17.00 presso la Biblioteca Civica "Renzo Deaglio"

Sabato 13 settembre alle ore 17.00 presso la Biblioteca Civica “Renzo Deaglio” di Alassio si svolgerà il convegno dal titolo “Sviluppo turistico ed offerta occupazionale: idee e prospettive”, organizzato dalla segreteria provinciale UGL di Savona con il patrocinio del Comune di Alassio.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e approfondimento sulle strategie per lo sviluppo turistico e sulle opportunità occupazionali legate al settore, con il contributo di rappresentanti istituzionali, sindacali e del mondo imprenditoriale.

Interverranno il Segretario Generale UGL Francesco Paolo Capone, il Segretario Provinciale UGL Savona Dario Cigliutti, il Senatore della Repubblica Gianni Berrino, il Consigliere regionale e Comunale Rocco Invernizzi, il Consigliere regionale Sara Foscolo, il Presidente di Fipe Confcommercio Carlo Maria Balzola e il legale UGL Corrado Bandini. I

l convegno sarà moderato da Christian De Vecchi e sarà introdotto dai saluti dell’Amministrazione Comunale. A seguire, si aprirà un dibattito con il pubblico.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati dichiara: “Esprimo un vivo apprezzamento per questa importante occasione di riflessione e di approfondimento dedicata al settore più strategico per l’economia del nostro territorio, quale è il turismo. Ringrazio gli organizzatori, il Senatore della Repubblica Gianni Berrino che ci onora della sua presenza insieme a quella degli altri illustri relatori di alto profilo che contribuiranno a questa iniziativa”.

“Insieme a me e al resto dell’Amministrazione Comunale si congratulano ed esprimoni particolare soddisfazione per questo convegno il vicesindaco con delega al Turismo Angelo Galtieri e l’assessore al commercio Franca Giannotta, sottolineando che momenti di confronto come questo rappresentano un’opportunità preziosa per individuare strategie concrete capaci di rafforzare la competitività della nostra offerta turistica e generare nuove prospettive occupazionali a beneficio dell’intera collettività”.

