Alassio ospita il convegno UGL sullo sviluppo turistico e le opportunità occupazionali

Sabato 13 settembre alle ore 17.00 presso la Biblioteca Civica “Renzo Deaglio” di Alassio si svolgerà il convegno dal titolo “Sviluppo turistico ed offerta occupazionale: idee e prospettive”, organizzato dalla segreteria provinciale UGL di Savona con il patrocinio del Comune di Alassio.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e approfondimento sulle strategie per lo sviluppo turistico e sulle opportunità occupazionali legate al settore, con il contributo di rappresentanti istituzionali, sindacali e del mondo imprenditoriale.

Interverranno il Segretario Generale UGL Francesco Paolo Capone, il Segretario Provinciale UGL Savona Dario Cigliutti, il Senatore della Repubblica Gianni Berrino, il Consigliere regionale e Comunale Rocco Invernizzi, il Consigliere regionale Sara Foscolo, il Presidente di Fipe Confcommercio Carlo Maria Balzola e il legale UGL Corrado Bandini. I

l convegno sarà moderato da Christian De Vecchi e sarà introdotto dai saluti dell’Amministrazione Comunale. A seguire, si aprirà un dibattito con il pubblico.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati dichiara: “Esprimo un vivo apprezzamento per questa importante occasione di riflessione e di approfondimento dedicata al settore più strategico per l’economia del nostro territorio, quale è il turismo. Ringrazio gli organizzatori, il Senatore della Repubblica Gianni Berrino che ci onora della sua presenza insieme a quella degli altri illustri relatori di alto profilo che contribuiranno a questa iniziativa”.

“Insieme a me e al resto dell’Amministrazione Comunale si congratulano ed esprimoni particolare soddisfazione per questo convegno il vicesindaco con delega al Turismo Angelo Galtieri e l’assessore al commercio Franca Giannotta, sottolineando che momenti di confronto come questo rappresentano un’opportunità preziosa per individuare strategie concrete capaci di rafforzare la competitività della nostra offerta turistica e generare nuove prospettive occupazionali a beneficio dell’intera collettività”.