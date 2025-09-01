Alassio, mercoledì 3 settembre la presentazione della stagione teatrale 2025/2026

Alassio. Mercoledì 3 settembre alle ore 21 in Piazza della Libertà, davanti al Palazzo Comunale di Alassio, si svolgerà la presentazione ufficiale della stagione teatrale 2025/2026 organizzata da MC Sipario in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Alassio.

A illustrare il nuovo cartellone, che prenderà vita con sei spettacoli che animeranno l’ex Chiesa Anglicana dal 14 novembre prossimo, sarà il direttore artistico Giorgio Caprile, con la partecipazione delle autorità cittadine e un invito esteso a tutta la cittadinanza a prendere parte all’incontro.

La serata sarà impreziosita da momenti di intrattenimento, con la musica dal vivo di Massimo Schiavon e letture teatrali a cura di Cristina Sarti che offriranno un assaggio dell’atmosfera e dei temi della nuova stagione.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati dichiara: “Ringrazio Giorgio Caprile per l’impegno profuso nel tenere viva la nobile arte del teatro ad Alassio, in attesa di poter disporre di una sede più consona presso la sala del cinema-teatro ex Ritz, per la quale l’iter sta giungendo a compimento. Siamo certi che questo nuovo spazio diventerà un punto di riferimento davvero importante per la nostra città e il nostro territorio”.