Intervento necessario

Alassio, Melgrati scrive a Rfi: “Più pulizia e decoro nella stazione ferroviaria”

"Il degrado riguarda non solo i binari che insistono all'interno della stazione a anche spazi immediatamente adiacenti come l'attraversamento pedonale di Regione Pontino"

Alassio. Nei giorni scorsi il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, ha inviato una lettera a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) chiedendo “un intervento urgente di pulizia e manutenzione delle aree interne ed esterne alla stazione ferroviaria, restituendo decoro e accoglienza al luogo, che rappresenta peraltro uno dei principali punti di accesso turistico della città”.

Nella missiva, Melgrati segnala “lo stato di evidente incuria e sporcizia che coinvolge l’area nei pressi della stazione ferroviaria di Alassio. In particolare, la situazione di degrado riguarda non solo i binari che insistono all’interno della stazione ferroviaria dove transitano numerosi turisti, ma anche spazi immediatamente adiacenti come l’attraversamento pedonale di Regione Pontino”.

“Questo è sicuramente un brutto biglietto da visita della città di Alassio, pertanto, non potendo intervenire sulla manutenzione e pulizia del sedime ferroviario, chiediamo di intervenire al più presto per risolvere questa situazione davvero sgradevole”.

