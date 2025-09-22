Alassio, il 25 settembre l’inaugurazione della statua di Sandro Pertini nell’anniversario della sua nascita

Alassio. Giovedì 25 settembre alle 11 la città di Alassio celebrerà il presidente Sandro Pertini con l’inaugurazione della statua a grandezza naturale a lui dedicata, che verrà svelata nella sua collocazione definitiva in piazza Partigiani.

Alla cerimonia interverranno il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, le autorità civili, militari e religiose, e le associazioni del territorio, terra natale dell’esimio Presidente, originario della località savonese di Stella, dove nacque proprio il 25 settembre, nel 1896.

La presentazione in anteprima della statua, durante la quale la comunità ha potuto ammirare l’opera prima della collocazione ufficiale, era stata anticipata lo scorso 25 aprile, in occasione delle celebrazioni per l’80° Anniversario della Liberazione, quando il sindaco Marco Melgrati, insieme all’artista Flavio Furlani, aveva svelato la scultura. Successivamente la Soprintendenza ha approvato la collocazione della statua in piazza Partigiani.

“Questa inaugurazione, alla quale invito tutta la cittadinanza a partecipare – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati – è un’occasione importante per rendere omaggio a uno dei presidenti più amati, figura immensa che ha saputo incarnare con la sua vita la forza della libertà, della giustizia, della democrazia e dell’impegno civile. La collocazione della statua nella piazza centrale della nostra città, dedicata ai Partigiani, rappresenta un forte richiamo ai valori di libertà e democrazia che il presidente Pertini ha sempre incarnato, lui per primo partigiano durante la Resistenza, protagonista del processo di liberazione dell’Italia dal nazifascismo e della rinascita civile e democratica del nostro Paese dopo la guerra”.