Alassio, donna trovata cadavere nel suo appartamento

Alassio. Il suo corpo era già in avanzato stato di decomposizione, infatti è stato proprio il forte odore che proveniva dall’appartamento a far scattare l’allarme dei vicini di casa, che non la vedevano passare da qualche giorno: così una donna 60enne è stata trovata priva di vita nel suo alloggio di via Loreto ad Alassio.

La scoperta del cadavere è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, dopo l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, della pubblica assistenza e di personale sanitario.

Stando alle prime informazioni, la signora sarebbe deceduta per cause naturali.

Da una prima ricognizione del cadavedre da parte degli organi inquirenti, non sarebbero stati rinvenuti traumi particolari o segni di violenza, tuttavia sono state avviate le indagini e gli accertamenti del caso.

Sul decesso della donna è stata avvisata anche la Procura savonese, che dovrà decidere sulla disposizione, o meno, dell’autopsia per appurare le cause esatte della morte. Si attendono i primi riscontri investigativi sull’accaduto.