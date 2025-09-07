  • News24
Indagini

Alassio, donna trovata cadavere nel suo appartamento

La scoperta del corpo in avanzato stato di decomposizione dopo l'allarme dei vicini di casa

ambulanza 118 carabinieri

Alassio. Il suo corpo era già in avanzato stato di decomposizione, infatti è stato proprio il forte odore che proveniva dall’appartamento a far scattare l’allarme dei vicini di casa, che non la vedevano passare da qualche giorno: così una donna 60enne è stata trovata priva di vita nel suo alloggio di via Loreto ad Alassio.

La scoperta del cadavere è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, dopo l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, della pubblica assistenza e di personale sanitario.

Stando alle prime informazioni, la signora sarebbe deceduta per cause naturali.

Da una prima ricognizione del cadavedre da parte degli organi inquirenti, non sarebbero stati rinvenuti traumi particolari o segni di violenza, tuttavia sono state avviate le indagini e gli accertamenti del caso.

Sul decesso della donna è stata avvisata anche la Procura savonese, che dovrà decidere sulla disposizione, o meno, dell’autopsia per appurare le cause esatte della morte. Si attendono i primi riscontri investigativi sull’accaduto.

