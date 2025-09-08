Alassio, donna trovata cadavere nel suo appartamento: disposta l’autopsia

Alassio. E’ stata disposta dalla Procura savonese l’autopsia sul corpo di Monica Costa, la donna 60enne trovata cadavere nella sua abitazione di via Loreto ad Alassio.

La scoperta del corpo privo di vita, in avanzato stato di decomposizione, è avvenuta nella tarda mattinata di ieri. L’esame autoptico dovrà chiarire le cause e le tempistiche del decesso, che potrebbe risalire anche a due mesi fa.

Sono stati i vicini di casa, per il forte odore che proveniva dall’alloggio, a dare l’allarme, con l’arrivo sul posto di vigili del fuoco, sanitari e polizia, oltre al medico legale.

Da un primo esame del cadavere, non sarebbero stati rinvenuti traumi o segni di violenza: la signora, quindi, sarebbe deceduta per cause naturali.

Il suo corpo è stato ritrovato disteso nel letto e nella sua abitazione non sarebbe stato rubato o trafugato nulla.

L’autopsia sarà svolto mercoledì all’obitorio dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.