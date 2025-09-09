Alassio celebra i suoi campioni: giovedì 11 settembre Piazza Partigiani brilla con le Adelasia d’Argento e più di duecento medaglie

Alassio. Giovedì 11 settembre, a partire dalle ore 21, Piazza Partigiani accoglierà la “Premiazione degli Atleti – Stagione 2024/2025”, appuntamento promosso dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio che riunisce sportivi, associazioni, famiglie e cittadini per celebrare insieme i traguardi raggiunti dai protagonisti dello sport alassino.

Anche quest’anno saranno numerosissimi gli atleti premiati: un vero patrimonio sportivo fatto di giovani promesse e campioni affermati che riceveranno dall’Amministrazione Comunale oltre duecento medaglie, tra cui le prestigiose Adelasia d’Argento – 20 in questa edizione – riservate a coloro che si sono distinti a livello nazionale e internazionale, portando in alto i colori di Alassio nelle varie discipline.

“La nostra città – dichiara l’assessore allo Sport Roberta Zucchinetti – conserva sulle piastrelle del suo celebre Muretto le firme indelebili di campioni leggendari come Fausto Coppi, Alberto Tomba, Sara Simeoni, fino alla grande piastrella che ricorda i Campioni del Mondo del 1982 e numerosissime altre. Una tradizione che continua a vivere ancora oggi grazie all’impegno di atleti e società sportive che, con passione e sacrificio, portano in alto il nome di Alassio in Italia e nel mondo. Siamo dunque molto emozionati nel dare appuntamento anche quest’anno per una serata speciale di fine estate in cui le società e gli atleti sfileranno nella nostra Piazza Partigiani ottenendo il riconoscimento per l’impegno con cui portano avanti lo sport. Una piccola città come la nostra si sta imponendo a livello sportivo in maniera impressionante grazie al talento dei nostri ragazzi e al lavoro instancabile di allenatori e dirigenti, sia a livello individuale che di squadra. Oltre agli atleti e alle società, desidero esprimere un particolare plauso e un sincero ringraziamento alle famiglie, che sostengono i loro figli in questo percorso, riconoscendo lo straordinario valore educativo e sociale dello sport. Da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale invito tutta la cittadinanza a vivere insieme questa serata magica, a fianco dei nostri campioni”.