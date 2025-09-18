Al via sabato 4 ottobre il corso di formazione per aspiranti guardie eco-zoofile

Savona. Prenderà ufficialmente il via sabato 4 ottobre 2025 il Corso di Formazione per Aspiranti Guardie Eco-Zoofile GADIT, rivolto ai cittadini delle province di Savona, Imperia e La Spezia.

Il percorso formativo, che si terrà da ottobre 2025 a gennaio 2026 con lezioni frontali ogni sabato pomeriggio e in modalità Formazione a Distanza (FAD), prevede inoltre un tirocinio pratico sul territorio tra febbraio e aprile 2026

Durante il corso saranno affrontati temi fondamentali per l’attività delle Guardie Eco-Zoofile – dalla normativa zoofila e ambientale alle procedure di polizia giudiziaria, dalla tutela del benessere animale alla sicurezza operativa, fino alle simulazioni pratiche – con l’obiettivo di formare i partecipanti a svolgere i compiti previsti per le Guardie Zoofile Ambientali, in conformità ai decreti prefettizi di nomina e ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale. I futuri volontari saranno così chiamati a garantire il controllo, la tutela e la repressione di illeciti e reati contro animali e ambiente.

Il Presidente GADIT, dott. Ferrante, sottolinea: “Diventare Guardia Zoofila vuol dire trasformare la passione per gli animali in un servizio concreto e quotidiano, dedicato alla difesa dell’ambiente e al rispetto della legge»”

Sono ancora disponibili numerosi posti: le iscrizioni resteranno aperte fino al 2 ottobre 2025. È possibile iscriversi direttamente compilando il modulo online al seguente link. In alternativa, è possibile inviare una richiesta a gaditsv@gmail.com oppure contattare i referenti al numero 340 289 2728 (Savona – Imperia) e 331 165 5889 (Spezia) oppure iscriversi di persona presso lo stand GADIT in occasione della Festa del Volontariato di Albenga del 20 settembre.

Il corso è organizzato da Guardie Ambientali d’Italia ODV – Nucleo Guardie Eco-Zoofile con il patrocinio della Regione Liguria, della Provincia di Savona e dei Comuni di Albenga e di Borghetto Santo Spirito

L’associazione ringrazia sentitamente le istituzioni patrocinanti per il sostegno a un’iniziativa che forma nuovi volontari impegnati nella tutela degli animali, dell’ambiente e del territorio.