Al Priamar l’inaugurazione dell’anno accademico di UniSavona con la scrittrice Margherita Oggero

UniSavona, l’Università Per Tutti, inaugurerà il nuovo Anno Accademico 2025/2026 venerdì 12 settembre alle ore 16.00 presso la Sala della Sibilla della Fortezza del Priamàr.

Durante l’appuntamento saranno presentati i nuovi corsi in programma e consegnato a tutti i futuri iscritti il nuovo libretto delle attività.

Saranno inoltre comunicate le modalità e le date di iscrizione, che si apriranno ufficialmente il 16 settembre presso il Palazzo della Provincia di Savona – Sala Conferenze. La cerimonia sarà arricchita dalla partecipazione della scrittrice torinese Margherita Oggero, che terrà un incontro dal titolo “La paura delle parole”.

Autrice di numerosi romanzi di successo, alcuni dei quali hanno ispirato la celebre serie televisiva Rai “Provaci ancora Prof”, Oggero è una delle voci più autorevoli della narrativa italiana contemporanea.

L’inaugurazione dell’anno accademico rappresenta per UniSavona un momento di incontro e condivisione con soci, docenti e cittadini, e conferma la missione dell’istituzione: offrire a tutti opportunità di formazione, crescita personale e partecipazione culturale.