Albisola, ecco il primo matrimonio civile nella cornice del giardino del Museo Manlio Trucco

Albisola Superiore. Il primo “Sì” nel giardino del Museo Manlio Trucco. Il primo matrimonio civile, domenica mattina, davanti al pannello di Agenore Fabbri e ad altre opere d’arte. Marcella Rasoira, impiegata presso uno studio di dottori commercialisti, e Andrea Galliano, elettricista navale, sono stati uniti in matrimonio dall’assessore Calogero Massimo Sprio che sottolinea: “Celebrare i matrimoni rappresenta una delle funzioni di un Amministratore Comunale che io svolgo sempre molto volentieri perché offre l’opportunità di contribuire alla nascita di una nuova famiglia all’interno del nostro territorio”.

“Quando, come in questo caso, questa circostanza coinvolge delle persone che si conoscono da molto tempo è ancora più un piacere. La famiglia rappresenta la cellula fondamentale della società pertanto la celebrazione di un matrimonio oltreché essere un avvenimento di carattere privato ha anche un interesse collettivo”.

La Giunta Comunale albisolese ha recentemente approvato l’individuazione del giardino del Museo come ulteriore Casa Comunale aprendo, in questo modo, alle celebrazioni presso quel sito. “La cerimonia che ha visto protagonisti Marcella e Andrea – prosegue Sprio – è stata molto partecipata e ricca di emozioni; tantissimi gli invitati presenti fra cui parenti ed amici che hanno contribuito a rendere quellagiornata davvero indimenticabile. Marcella e Andrea si sono uniti in matrimonio dopo circa vent’anni di convivenza che hanno portato a sviluppare un sentimento davvero profondo”.

I neo sposi sono molto apprezzati e stimati sia nell’ambito lavorativo sia nel contesto in cui vivono; fra gli invitati erano presenti anche molti ex colleghi della sposa che fanno parte di un’altra epoca della sua vita lavorativa ovvero quando ella prestava servizio alle dipendenze dell’Aias di Savona occupandosi di ragazzi disabili. Un mondo che oramai fa parte del suo passato ma che ancora lei custodisce gelosamente nel suo cuore.

“Spero che molte altre coppie – conclude l’Assessore Sprio – prendano spunto da questa esperienza e scelgano il giardino del Museo Trucco per esprimere il loro impegno d’amore; questo perché il luogo è davvero molto affascinante ma, oltre all’aspetto estetico di certo non trascurabile, ha anche un significato simbolico molto importante. Lì sono custodite non solo molte opere importanti bensì la cultura e la storia del nostro territorio, elementi identitari ai quali tutti gli albisolesi possono sviluppare un legame ed un senso di appartenenza”.