Al campus universitario la SMARTcup Academy. Ripamonti: “Savona polo di ricerca tra i primi in Italia”

Si è svolta oggi al Campus Universitario di Savona una tappa della SMARTcup Academy, il percorso regionale che accompagna gli aspiranti imprenditori nello sviluppo dei propri progetti d’impresa.

L’iniziativa propone webinar, workshop, sessioni di mentorship e momenti di confronto utili alla redazione del Business Plan e alla presentazione dell’idea progettuale.

A Savona, oltre all’avvio delle attività della Academy sul territorio, sono stati presentati i nuovi uffici di rappresentanza di FILSE in via Paleocapa, pensati per ospitare aree di coworking e diventare punto di riferimento per imprese e soggetti interessati.

“Il Campus Universitario di Savona – commenta l’assessore regionale Paolo Ripamonti nel corso dell’incontro, che ha coinvolto anche il rettore Federico Delfino – è un polo strategico per la nostra regione, capace di coniugare ricerca, formazione e innovazione, con particolare attenzione alle nuove energie”.

“La SMARTcup Academy rappresenta un’occasione preziosa per avvicinare i giovani al mondo dell’impresa e trasformare idee e competenze in progetti del futuro”.

“Regione Liguria crede fortemente in questo percorso che rafforza il legame tra università, imprese e territorio, valorizzando le eccellenze locali a beneficio di tutta la comunità. Il coinvolgimento di tanti partner pubblici e privati dimostra la vitalità dell’ecosistema dell’innovazione: un ringraziamento va a chi ogni anno rende possibile questa iniziativa e accompagna i giovani nel loro percorso”.

“Insieme possiamo continuare a far crescere la Liguria come terra di innovazione e opportunità” conclude.