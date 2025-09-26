Aeroporto di Genova, Romeo e D’Angelo (PD): “Serve chiarezza sul ruolo della Regione per il rilancio dello scalo”

Liguria. “È arrivato il momento di fare chiarezza sul futuro dell’aeroporto di Genova e sul reale ruolo che la Regione potrà avere nel suo rilancio. Tutti i soggetti coinvolti devono sedersi attorno a un tavolo per confrontarsi seriamente e valutare, in modo concreto, i margini di azione e le prospettive di sviluppo”. Così i consiglieri regionali del Pd Federico Romeo e Simone D’Angelo sul futuro dell’aeroporto ligure.

“Da tempo lo scalo genovese registra risultati deludenti, con tassi di crescita inferiori rispetto alla media nazionale ed europea. Questo ha portato anche a un declassamento che ha privato l’aeroporto di personale e risorse. Basti pensare che oggi volare da Genova a Roma costa più che andare da Roma a New York: senza una nuova politica con costi competitivi e un vero piano di rilancio, non solo fatto di parole, non si potrà invertire la rotta”.

“Le dichiarazioni del presidente Bucci, che prima parla di acquistare azioni e poi ipotizza la creazione di una nuova società regionale per partecipare alla gara, alimentano solo confusione e incertezze, senza offrire una direzione chiara”.

“Per questo, come gruppo PD, chiediamo la convocazione di una commissione tematica che ascolti il presidente dell’aeroporto e tutti gli attori interessati, così da definire finalmente il ruolo che la Regione intende e può svolgere nel rilancio dello scalo. Da parte nostra, assicuriamo la massima collaborazione per far uscire l’aeroporto dallo stallo critico in cui si trova da anni”.