Aeroporto di Genova, Romeo e D’Angelo (PD): “Serve chiarezza sul ruolo della Regione per il rilancio dello scalo”

"Chiediamo una commissione tematica con il presidente dell'aeroporto"

Liguria. “È arrivato il momento di fare chiarezza sul futuro dell’aeroporto di Genova e sul reale ruolo che la Regione potrà avere nel suo rilancio. Tutti i soggetti coinvolti devono sedersi attorno a un tavolo per confrontarsi seriamente e valutare, in modo concreto, i margini di azione e le prospettive di sviluppo”. Così i consiglieri regionali del Pd Federico Romeo e Simone D’Angelo sul futuro dell’aeroporto ligure.

“Da tempo lo scalo genovese registra risultati deludenti, con tassi di crescita inferiori rispetto alla media nazionale ed europea. Questo ha portato anche a un declassamento che ha privato l’aeroporto di personale e risorse. Basti pensare che oggi volare da Genova a Roma costa più che andare da Roma a New York: senza una nuova politica con costi competitivi e un vero piano di rilancio, non solo fatto di parole, non si potrà invertire la rotta”.

“Le dichiarazioni del presidente Bucci, che prima parla di acquistare azioni e poi ipotizza la creazione di una nuova società regionale per partecipare alla gara, alimentano solo confusione e incertezze, senza offrire una direzione chiara”.

“Per questo, come gruppo PD, chiediamo la convocazione di una commissione tematica che ascolti il presidente dell’aeroporto e tutti gli attori interessati, così da definire finalmente il ruolo che la Regione intende e può svolgere nel rilancio dello scalo. Da parte nostra, assicuriamo la massima collaborazione per far uscire l’aeroporto dallo stallo critico in cui si trova da anni”.

