“Adotta un olivo”. Torna l’iniziativa del Comune di Celle: raccoglierne i frutti dagli alberi sul territorio

Celle Ligure. “Adottare un olivo e fare l’olio”. Per il secondo anno consecutivo si potrà valorizzare, produrre e tutelare un prodotto e la sua origine. Olive e olio.

ll Comune permetterà ancora che, chi ne sia interessato, possa raccogliere le olive dagli alberi che si trovano sul territorio cellese. Chiaramente presentandone domanda. Ma c’è una novità. “Anche i privati che posseggono terreni con alberi di olivo – spiega il sindaco Marco Beltrame – e non ne raccolgono i frutti, potranno metterli a disposizione del Comune che, a sua volta, permetterà ai cittadini che ne faranno richiesta, la possibilità di coglierle e farne olio”.

“In questo modo – prosegue – olivi e olive saranno meglio sfruttate, ci saranno più terreni puliti e il Comune implementerà la produzione dell’olio di Celle. La raccolta sarà autorizzata esclusivamente per uso personale e familiare”. Per maggiori informazioni e modulistica, il sito del Comune.