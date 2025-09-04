Addio ad Adriano Goso, il ricordo di Giorgio Casareto: “Persona onesta, capace, solare. Grazie Adriano del percorso costruito insieme”

Cairo Montenotte. Ci ha lasciato il Geometra Adriano Goso.

Persona onesta, capace, solare, mi ha accompagnato e supportato in tanti lavori e progetti condivisi tra i quali spiccano: il progetto del Marina di Livorno, la Marina di Varazze, la riqualificazione dell’area Bacini di Livorno, le facility del cantiere Lusben, il progetto per la riqualificazione dell’ex Cantiere Baglietto di Varazze.

Di alto e tangibile esempio l’impegno e l’abnegazione in questi profusi sino a quando le energie e le forze lo hanno sostenuto.

Ma ancor più mi è stato amico, è stato amico della mia Famiglia. Un amico fidato e leale che mai ha fatto mancare la Sua presenza ed il Suo contributo quando necessario.

Innumerevoli le occasioni conviviali con gioia vissute insieme, l’ultima lo scorso mese di luglio. Quante serate e quante risate…

Grazie Adriano del percorso insieme costruito, fa buon viaggio ora che il sereno è per Te tornato.

Il ricordo di Giorgio Casareto, amministratore delegato di Portosole a Sanremo