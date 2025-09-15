Ad Albissola una serata per Ivan: i ringraziamenti della mamma del ragazzo colpito da grave danno cerebrale

Albissola Marina. L’affetto. La vicinanza. Ivan e la sua storia. Giovedì scorso si sono stretti in tanti per dare una mano a questo bel ragazzo e alla sua mamma. Lui, colpito da un grave danno cerebrale, e le cure che lo aiutano. Fondi raccolti per affrontarle.

“Siamo grati per l’affetto e il sostegno che ci avete dimostrato durante l’evento dell’11 settembre ai Soleluna Village. C’è stata una affluenza incredibile. – sottolinea con affetto la mamma, Monica – La vostra presenza ha reso la serata indimenticabile. Grazie di cuore a Roberto Giallombardo che ha creduto insieme a noi che, uniti possiamo fare davvero la differenza. Grazie a Laura Sicco, Patrizia Giallombardo, la squadra di nuoto artistico RariNantes Savona per averci regalato uno spettacolo straordinario. In particolare, vogliamo ringraziare l’Associazione Supereroi per Voi ETS, l’Associazione GPN2010-ODV, Savona da Scoprire e Nadia Pelizzari per il loro instancabile lavoro. Katia Orengo, Matteo Toscano, Barbara Mainella di Radio Jasper, per aver dato voce alla solidarietà. La loro sensibilità, l’attenzione ai dettagli e la capacità di raccontare le emozioni vere, hanno reso ancora più grande questa serata speciale”.

Poi i ringraziamenti a chi ha permesso questo gesto importante di solidarietà proseguono: “Grazie a Pietro Fasce, in arte Peppo, e a Valter Candellero in arte DJ Candy per aver partecipato con entusiasmo e empatia. Grazie indistintamente a chi ha fatto tanto e a chi poco, a chi lo ha fatto con entusiasmo. Grazie a Nancy Napoli e Alessandro Minetti, Soleluna Village, che si sono lasciati convincere dal nostro irrefrenabile desiderio di fare. A chi conosceva la storia di Ivan e a chi è stata svelata solo in seguito. Si ringraziano di cuore il Comune di Albissola Marina per la concessione del Patrocinio. Il Sindaco Gianluca Nasuti, Enrico Schelotto consigliere delegato al Turismo e l’assessore Elisa Tomaghelli. Il Comune di Albisola Superiore per la concessione del patrocinio, il sindaco Maurizio Garbarini, Luca Ottonello, vice e assessore allo Sport. Le associazioni sportive: Polisportiva Quiliano, Albisola Calcio, Vecchie Glorie, Santa Cecilia Albisola, sempre presenti per sostenerci”.

“Grazie infinite a tutti coloro che hanno donato i premi per la lotteria: Relais Du Paradis, Golf Club Albisola, Rari Nantes Savona, Hamati centro estetico, Beauty Lounge. Ancora, gli artisti per le opere donate per l’Asta: Tullio Mazzotti, Monica Viglietti , Gabry Cominale, Paolo Giallombardo, PierLuca Fabbrica Ceramiche d’arte, Antonio Licheri, Il Circolo degli artisti, l’Associazione San Giacomo di Savona e i Lions Club Savona Host. Grazie non solo a chi era presente quella sera, ma a chi vorrà continuare a dimostrare affetto e solidarietà a Ivan anche nei mesi che verranno, attraverso donazioni, anche piccole, ma importantissime per garantirgli le cure necessarie. La vostra presenza e il vostro contributo non solo hanno reso l’evento memorabile, ma ci hanno anche dato la forza e la motivazione per continuare a lottare”.

“Vi ringraziamo ancora di cuore e speriamo di poter contare sulla vostra generosità e collaborazione anche in futuro per nuove iniziative” concludono Monica e Ivan.