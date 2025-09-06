Ad Albissola l’iniziativa “Apericena per Ivan”, il ragazzo colpito da un danno cerebrale

Albissola Marina. Si svolgerà giovedì 11 settembre l’iniziativa “Apericena per Ivan”. L’appuntamento è alle 20,00 al Soleluna Village di Albissola Marina.

All’iniziativa aderisce la Rari Nantes Savona. La serata sarà interamente dedicata ad Ivan, un ragazzo di 19 anni che da circa 2 anni, a seguito di un incidente, ha subito una lesione cerebrale che lo ha costretto in un letto di ospedale.

“Aiutare Ivan si può – dicono dalla Rari Nantes -. Ma purtroppo le cure e l’assistenza sanitaria a casa sono molto costose. La mamma di Ivan, Monica, sta cercando di raccogliere i fondi necessari. Ivan è un amico della Rari, ha nuotato con noi ed ha anche giocato a pallanuoto quando era bambino. Per noi, quindi, c’è un motivo in più per stare al fianco di Ivan e della sua mamma. Per questo motivo la Rari ha deciso di aderire a questa serata speciale”.

L’appuntamento è alle ore 20,00. Quindi alle 20,30 nella piscina dei Soleluna Village si svolgerà un’esibizione della squadra di Nuoto artistico della Rari Nantes Savona, Campione d’Italia in carica. A seguire l’Apericena con intrattenimento musicale dal vivo. Alle 22,00 prenderà il via l’asta con il pallone firmato dai giocatori della prima squadra di pallanuoto della Rari Nantes Savona e le ceramiche messe in palio da Mazzotti, Circolo degli Artisti, Pier Luca e Monica Viglietti. Alle 23,00 ci sarà invece l’estrazione dei premi della lotteria con in palio per il primo classificato un soggiorno in Val d’Aosta per 2 persone e tanti altri ricchi premi tra cui spicca la tuta della prima squadra di nuoto artistico della Rari Nantes Savona.

Gli altri premi sono offerti da Golf Club Albisola, Hamati Centro Estetico, Beauty Lounge. La manifestazione ha il patrocinio dei Comuni di Albissola Marina e Albisola Superiore. Ivan e Monica vogliono ringraziare tutti oloro che si sono impegnati nell’organizzazione dell’evento, Roberto, Patrizia e Paolo Giallombardo, Rari Nantes Savona, Albisola Calcio, Associazione Supereroi per voi, Savona da scoprire, Associazione GPN 2010, Polisportiva Quiliano, Radio Jasper, Pietro Fasce in arte Peppo e Walter Candeleri in arte DJ Candy.