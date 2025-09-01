A10, veicolo in avaria e caos in direzione Genova: 6km di coda

Liguria. Inizio di settimana, e di settembre, in salita per gli automobilisti che si muovono lungo la rete autostradale ligure.
Al momento, infatti, tra il traffico intenso e un veicolo in avaria, la situazione risulta molto complicata nel savonese, con le conseguenze che si stanno riflettendo anche lungo la via Aurelia.
Al momento, sono segnalati ben 6km di coda, in direzione Genova, tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori a causa di un veicolo in avaria.
Ma non solo. Si segnalano anche rallentamenti tra Finale Ligure e Spotorno, sempre in direzione Genova, causa traffico intenso.
Inoltre, a complicare la situazione anche la pioggia che ha iniziato a cadere copiosamente in alcuni tratti tra Savona e Genova.
Articolo in aggiornamento