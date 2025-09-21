A10, cantieri, code e disagi: traffico in tilt tra Albenga e Finale e dopo Varazze

Provincia di Savona. Agg ore 18.10: Aumentano a 10 i km di coda tra Albenga e Finale Ligure, direzione Savona, causa lavori.

Aumentano i disagi anche tra tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso. Il tempo di percorrenza è stimato di 83 minuti. (+58′)

Non c’è pace per le Autostrade della Liguria in questa domenica 21 settembre. Complice il bel tempo e le temperature estive la nostra Riviera è stata “presa d’assalto” dai turisti che hanno deciso di godersi ancora qualche ora di relax, sole e mare.

In queste due giornate spiagge piene e affollate, con gli stabilimenti balneari che sono stati pronti ancora ad accogliere i vacanzieri. Per gli operatori, con l’auspicio di condizioni meteo favorevoli, la speranza tra fine settembre e ottobre di vedere un concreto allungamento della stagione turistica.

Ora però è tempo di rimettersi in auto per rientrare nelle proprie abitazioni. Dopo l’incidente di stamattina avvenuto sulla A6 (dove attualmente il traffico è tornato alla normalità) si registrano forti disagi sulla A10.

Nel tratto di concessionideltirreno si registrano, ad ora, 8km di coda tra Albenga e Finale (direzione Savona), causa lavori. Segnalati anche 2km di coda tra Finale e Pietra, direzione Ventimiglia, sempre causa cantieri.

Sempre sulla A10, ma nel tratto in concessioni ad Autostrade, il sito segnala coda tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso. Tempo di Percorrenza: 24′ (+14′)