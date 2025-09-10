A Varazze si celebrano la Natività di Maria e l’Esaltazione della Croce

Varazze. Nella frazione Castagnabuona proseguono le celebrazioni per la festa della Natività della Beata Vergine Maria a cura della locale Confraternita San Rocco e Nostra Signora della Croce. Domenica 14 settembre alle ore 9 nell’antico Santuario Nostra Signora della Croce sarà officiata la messa.

Nel pomeriggio si terrà un doppio concerto strumentale all’interno della rassegna musicale “Onde sonore”: alle 17 nella Chiesa San Rocco e alle alle 18 nel santuario. Nelle domeniche 21 e 28 settembre la messa delle 9 sarà celebrata al santuario e non in San Rocco.

Il 14 settembre presso l’Eremo San Giuseppe (Deserto) dei Padri Carmelitani Scalzi l’associazione Opera dei Tabernacoli Viventi celebrerà la festa dell’Esaltazione della Croce. Alle ore 10:30 ci sarà l’accoglienza, alle 11 la messa presieduta dal superiore della Provincia Ligure carmelitana padre Federico Trinchero, alle 12:30 il pranzo al sacco e la visita nei locali in cui la Serva di Dio Vera Grita visse e insegnò nell’anno scolastico 1968 – ’69.

Nel pomeriggio alle 15 si terranno l’esposizione del Santissimo Sacramento e l’adorazione delle Sante Piaghe di Nostro Signore Gesù Cristo. La giornata di preghiera si concluderà alle 16:15. Per informazioni è possibile contattare fra Nicola al numero di telefono 019918082 o Maria Rita Scrimieri dell’Opera dei Tabernacoli Viventi al 3333667575.