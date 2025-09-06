A Varazze, Castagnabuona celebra la Natività di Maria nel Santuario di N. S. della Croce

Varazze. A Varazze, nella frazione di Castagnabuona si svolgeranno le celebrazioni per la solennità della Natività di Maria nell’antico Santuario di N.S. della Croce a cura della locale Confraternita di S. Rocco e di N. S. della Croce.

Il programma delle celebrazioni avrà inizio questa sera, sabato 6 settembre, con la fiaccolata “aux flambeaux” che partirà alle 20,30 dall’Oratorio di S. Rocco, situato nel cuore del paese, sino al Santuario. Durante il pellegrinaggio si pregherà con il S. Rosario per la Pace nel mondo. Giunti al Santuario, ci sarà il lancio dei palloncini con messaggi di pace.

Domenica 7, alle 9 messa; nel pomeriggio concerto di campane a cura dell’associazione Campanari liguri e visita guidata al Santuario. In serata, alle 21, i racconti di Francesco Baggetti concluderanno la giornata di festa.

Lunedì 8 solennità della Natività di Maria, alle ore 16,30 Via Matris Crucis percorrendo il “Ciappin” alle 17 S. Messa.

Domenica 14, alle 9 messa; nel pomeriggio all’interno della rassegna musicale “Onde sonore”, si terrà un concerto strumentale alle 17 nella chiesa di S. Rocco e alle 18 al Santuario di N.S. della Croce.

Nelle domeniche 21 e 28 settembre la messa delle 9 sarà celebrata al Santuario e non in S. Rocco.