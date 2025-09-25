A Toirano l’ultima tappa di “Tuffati a Donare” con l’autoemoteca AVIS

Toirano. L’AVIS di Loano comunica che nella mattinata di sabato 27 settembre 2025, dalle ore 7.30 alle ore 11.00, a Toirano, stazionerà l’autoemoteca in piazza Fabbri per l’ultimo appuntamento con l’iniziativa “Tuffati a Donare”.

Sarà possibile effettuare la donazione di sangue o anche solamente gli esami di idoneità per diventare donatore.

È prevista la presenza di volontari dell’ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo – Sezione di Loano “Alessandra Mazza”, che forniranno informazioni sull’importanza della donazione del midollo osseo.

“Non dimentichiamo infatti che ancora oggi l’unica cura efficace contro molte malattie del sangue, come leucemie, linfomi e mielomi, è il trapianto di midollo osseo. Per effettuare la donazione di sangue occorre essere maggiorenni e non aver compiuto 65 anni (chi è già donatore può proseguire anche oltre), pesare almeno 50 chili ed essere in buono stato di salute”, ricordano.

Non occorre essere a digiuno: è consentita una colazione leggera evitando l’assunzione di latte e suoi derivati.

“L’AVIS di Loano intende ringraziare tutti i volontari, tutti i donatori, l’Associazione Balneari Loanesi e le Amministrazioni Comunali di Loano, Borghetto S.S., Boissano e Toirano che hanno permesso l’ottima riuscita di tutte le giornate di donazione con l’autoemoteca. Con AVIS Loano e ADMO Loano l’altruismo e la solidarietà non si fermano mai”, fanno sapere.

Per informazioni o per prenotare la donazione si può contattare il n. 340.120.07.38.