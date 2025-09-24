A Savona una serata con il trentaduesimo Festival “Le Vie del Barocco” 2025

Savona. E’ tutto pronto per il concerto “Un polittico per un Trio, guardando il Foppa” che si terrà presso l’oratorio di Nostra Signora di Castello venerdì 26 settembre.

Il concerto prenderà il via alle ore 21 ed è inserito nel cartellone artistico della trentaduesima edizione del Festival Musicale “Le Vie del Barocco 2025”. Il concerto sarà eseguito dal Trio d’archi di Catania (Marcello Spina al violino, Gaetano Adorno alla viola e Alessandro Longo al violoncello). L’esecuzione musicale sarà inoltre preceduta da una introduzione (ore 20.30), di Sonia Pedalino, sulle principali opere pittoriche presenti nell’Oratorio N. Signora di Castello.

Il Festival

Giunge al traguardo della 32° edizione consecutiva e con il sottotitolo di “Pittura … e il colore si fece suono“. L’intero cartellone giocherà, quindi, sulle diverse sfumature di significato che la parola “colore” assume in musica e in pittura, e condurrà gli spettatori in un percorso immersivo dentro le opere al fine di gustare “il colore del suoni”.

Il Festival, progetto culturale volto alla promozione della conoscenza e della fruizione del patrimonio musicale del Seicento e del Settecento, è promosso dall’Associazione Collegium Pro Musica. Si riconferma il punto di riferimento a Genova e in Liguria nel repertorio Barocco: un’iniziativa che si “estende” verso la Classica, il jazz e la contemporaneità, e che abbraccia contaminazioni fra arti diverse.

Le Vie del Barocco 2025 annovera diciannove concerti dal 9 settembre al 1° novembre, di cui quindici a Genova e quattro tra Savona, Albissola Marina, Varazze e Noli.

L’ingresso agli appuntamenti del 32° Festival Musicale Le Vie del Barocco 2025 saranno con biglietto da € 12,00. Sono previste riduzioni per giovani under 25 a € 6,00 e under 18 a € 3,00.