A Savona ultimo appuntamento con “Giovani in scena!”, la rassegna musicale dedicata ai talenti under 35

Con il sostegno della Fondazione De Mari di Savona si chiude il 18 settembre a Savona la seconda edizione di “Giovani in scena!”, la rassegna musicale dedicata ai talenti under 35 promossa dall’associazione culturale “Pasquale Anfossi” di Genova.

L’appuntamento conclusivo, realizzato in collaborazione con l’associazione musicale Rossini di Savona, si terrà alle ore 17.30 nella Sala Stella Maris di piazza Pippo Rebagliati, con il giovane pianista Marcello Rolff, classe 2005, talento emergente cresciuto in una famiglia di musicisti.

Distintosi per la sua sensibilità artistica e per importanti riconoscimenti nazionali e internazionali, Rolff proporrà un programma raffinato: R. Schumann: Faschingsschwank aus Wien Op. 26 (“Carnaval de Vienne”); L.V. Beethoven: Piano Sonata no. 3 in Do maggiore Op. 2 no. 3; J. S. Bach/F. B. Busoni: Ciaccona dalla Partita n. 2 in re minore per violino, BWV 1004

Tra i suoi esordi di rilievo, la partecipazione nel 2023 alla prima esecuzione mondiale dell’opera “11000 Saiten” di G.F. Haas a Bolzano.

La rassegna “Giovani in scena!”, giunta alla sua seconda edizione e realizzata con il fondamentale sostegno della Fondazione De Mari CR di Savona, celebra anche quest’anno l’energia e il talento delle nuove generazioni liguri, offrendo al pubblico un percorso nella musica da camera che unisce qualità esecutiva e passione giovanile.

“Attraverso questa iniziativa, si conferma la volontà di creare importanti connessioni culturali tra giovani artisti e territorio, promuovendo un’esperienza di ascolto coinvolgente e aperta a tutti, gratuitamente” affermano dall’associazione culturale “Pasquale Anfossi”.