A Savona la prima festa provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra

Savona. Sabato 20 e domenica 21 settembre presso la Sms Fornaci Giardino Serenella a Savona si terrà la prima festa provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Terra! è ambiente, corpo, lavoro, reddito, diritti. Terra! è il luogo delle radici. E noi sappiamo che la radicalità delle crisi ambientali e sociali richiede risposte nette e fondamentali. Con questa iniziativa vogliamo proporre diversi punti di vista sui principali temi e sugli interrogativi più urgenti della politica del nostro territorio”.

L’iniziativa prevede due appuntamenti pubblici di confronto e dibattito: sabato 20 settembre alle 18 l’incontro “Liguria, cambiare la Regione a partire dai territori”; domenica 21 settembre sempre alle 18 l’incontro “Riciclo o incenerimento: il ruolo delle istituzioni”.

Al termine delle giornate sarà possibile partecipare a una cena a base di piatti tipici liguri, su prenotazione ai numeri 331 1364756 o 340 3756113.

Il programma completo e gli ospiti dell’evento saranno comunicati nei prossimi giorni.