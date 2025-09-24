A Quiliano una giornata dedicata allo sport, tra convegni e dimostrazioni pratiche

Quiliano. Anche quest’anno l’assessorato allo sport della città di Quiliano, in collaborazione con la Polisportiva Quiliano ASD, promuove lo sport a 360 gradi, dedicandogli un’intera giornata sabato 27 settembre 2025.

La giornata inizierà nella mattinata, dalle 10 presso la sala consiliare, con il convegno dal titolo “Il viaggio di Giuditta verso i mondiali di Special Olympics: lo sport come strumento di inclusione”.

Ad introdurre saranno l’assessore allo sport Tiziana Bruzzone e il sindaco Nicola Isetta. Relatore Cinzia Pantaleo, aiuto tecnico e coordinatrice gruppo leadership di Eunike ASD, che ci parlerà dell’esperienza di Giuditta Guglieri, cittadina quilianese, che ha partecipato a marzo i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics nella disciplina della corsa con racchette da neve, ottenendo la medaglia di bronzo nella staffetta 4×100, oltre a due prestigiosi settimi posti nei 100 e 200 metri. Ospite d’onore ovviamente Giuditta, insieme ad altre rappresentanti di Eunike ASD.

Seguiranno gli interventi di Roberto Pizzorno, delegato provinciale CONI e Aureliano Pastorelli, presidente della Polisportiva Quiliano ASD.

Al termine del convegno saranno premiati gli atleti e le atlete di Quiliano segnalati dalle loro società sportive e che si sono distinti nel corso dell’anno.

La giornata proseguirà nel pomeriggio dalle 14.30 in piazza Costituzione dove sarà possibile provare le varie discipline sportive presenti sul territorio di Quiliano.

Parteciperanno all’iniziativa i settori della Polisportiva Quiliano ASD: ginnastica ritmica, volley, calcio, equitazione, karate, bike. Saranno inoltre presenti H.P. Savona in line e le scuole di danza ASD Latin Studio e Time for Dance ASD.

Sarà una importante giornata dedicata allo sport e un’occasione per conoscere e provare gli sport praticati sul territorio.

Per info contattare l’Ufficio Sport allo 019/2000511 o via mail a servizi.cittadino@comune.quiliano.sv.it.