A Quiliano il progetto internazionale di arte postale e digitale

L’assessore alla Cultura di Quiliano, Nadia Ottonello, in collaborazione con il S.A.C.S. (Spazio Arte Contemporanea Sperimentale) e la Biblioteca Civica “Andrea Aonzo”, presenta “Rerum Natura – Libro d’artista”, progetto internazionale di arte postale e digitale realizzato in occasione del ventennale del S.A.C.S. – Spazio Arte Contemporanea Sperimentale -.

Il percorso espositivo nasce in continuità con il primo progetto di Mail Art promosso nel settembre 2005, anch’esso dedicato al libro d’artista.

Il tema scelto, “Rerum Natura” (L’ambiente naturale), trae ispirazione dal poema del poeta latino Lucrezio e ha coinvolto 140 artisti provenienti da diversi Paesi: 102 artisti hanno partecipato alla sezione di arte postale, con 123 opere; 79 artisti hanno contribuito alla sezione di arte digitale, con 79 opere; (diversi hanno preso parte a entrambe le sezioni). Le date: 20 settembre – 25 ottobre 2025, presso la biblioteca Civica “A. Aonzo”.

Vernissage sabato 20 settembre, ore 17.30 – Presentazione a cura di Ferdinando Molteni, progetto a cura di Cristina Sosio: installazione di digital art a cura di Cristina Sosio e Maddalena Bragoni

Orari di apertura: Martedì: 9.00 – 12.00 | 15.00 – 18.00; Mercoledì: 15.00 – 18.00; Giovedì: 9.00 – 12.00; Venerdì: 15.00 – 18.00; Sabato: 9.00 – 12.00 (domenica e lunedì chiuso).