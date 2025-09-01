A Pietra l’assemblea provinciale della Rete NoRearmEurope Savona: mobilitazione contro guerra, riarmo e autoritarismo

Pietra Ligure. La Rete NoRearmEurope Savona convoca un’assemblea provinciale in programma venerdì 5 settembre alle ore 20.30 presso la Sala Polivalente di via Nino Bixio 13 a Pietra Ligure.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di “rafforzare una rete territoriale collegata a livello nazionale ed europeo, per contrastare le politiche di riarmo e le derive autoritarie. Quattro i pilastri alla base del percorso: no al riarmo dell’Italia e dell’Europa, no alla guerra come strumento di risoluzione dei conflitti, no al genocidio in Palestina e ovunque nel mondo, no alle politiche repressive e al Decreto Sicurezza che colpiscono dissenso e critica”.

Durante l’assemblea “si discuterà di spese militari (oggi al 5% del Pil), campagne di boicottaggio e solidarietà, lavoro, energia, organizzazione dei gruppi locali e comunicazione interna ed esterna. L’obiettivo è avviare iniziative concrete, momenti di riflessione e progetti condivisi, per costruire una solida alternativa alle politiche belliche e autoritarie”.

“Nessuno può sentirsi esonerato – spiegano gli organizzatori – siamo tutte e tutti chiamati a dare il nostro contributo per un futuro di pace, giustizia e diritti”.