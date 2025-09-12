A Pallare l’ultimo saluto ad Amedeo Patrone, sindaco dal ’95 al 2004

Pallare. Si svolgeranno domani mattina, 13 settembre, alle ore 10, nella chiesa parrocchiale di San Marco, i funerali di Amedeo Patrone, 79 anni, ex sindaco di Pallare per due mandati consecutivi.
Malato da tempo, ex impiegato della Demont, fu primo cittadino del piccolo paese della Valbormida dal 1995 al 2004, ma la sua vita amministrativa iniziò prima e rivestì anche la carica di vice sindaco con l’amico Sergio Colombo.
Patrone lascia la moglie Renata, il figlio Matteo e le nipotine.
