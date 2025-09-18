A Laigueglia torna la Fiera di San Matteo: tre giorni di festa con stand, giochi, libri, musica e fuochi d’artificio

Laigueglia. Al via domani (venerdì 19 settembre) l’edizione numero 43 della Fiera di San Matteo, uno degli appuntamenti più attesi del calendario 2025 del Comune di Laigueglia. Saranno tre giorni di festa da venerdì 19 a domenica 21 settembre con stand, giochi, libri, musica e fuochi d’artificio. Saranno un centinaio gli stands presenti nel cuore del borgo marinaro con prodotti gastronomici e artigianali.

“La novità di quest’anno – afferma Lino Bersani, consigliere delegato agli eventi fieristici – è la tre giorni di laboratori del gusto dedicati alla De.Co. con le Antiche vie del Sale. Si comincia venerdì 19 settembre con il taglio del nastro alle 11,30 in piazza Preve quindi e si andrà avanti sino a domenica 21 settembre. L’obiettivo di valorizzare le bellezze del territorio ricco arte, di storia e di tradizioni legate all’artigianato e alle attività marittime”.

Al taglio del nastro, oltre al sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi, presenzieranno i bambini della scuola Badarò e le autorità civili e militari. Al centro dell’evento laiguegliese come sempre ci sono espositori qualificati con le migliori produzioni artigianali, agroalimentari e vitivinicole di Liguria e basso Piemonte. Le bancarelle, i giochi e i laboratori del gusto faranno da contorno all’atteso spettacolo dei fuochi d’artificio in programma sabato sera alle 22. Il programma proseguirà domenica 21 settembre alle 18 con la tradizionale processione in onore di San Matteo, patrono di Laigueglia.

“L’estate a Laigueglia si allunga con un weekend importante – aggiunge Giorgio Manfredi, il sindaco del borgo marinaro – Siamo pronti ad accogliere il pubblico in uno degli eventi di punta della stagione e siamo certi che anche quest’anno all’interno della fiera di San Matteo si potranno trovare prodotti di qualità e interessanti momenti di intrattenimento”.

Tutto il programma dell’evento

VENERDI 19 SETTEMBRE

Ore 11.30: inaugurazione Fiera (piazza Preve) Ore 15.30: La Festa dei 90enni (Centro Ricreativo san Matteo) Ore 17.00: Regata dei Gozzi (Molo Centrale) Ore 18.00: presentazione del libro “I ponti e i locali storici di Torino”, di Sergio Donna (Biblioteca Civica A.Pagliano) Ore 21: Robert Schumann. Filippo Odobashi, pianoforte (Oratorio santa Maria Maddalena)

SABATO 20 SETTEMBRE

Ore 15: salita al Campanile di san Matteo (prenotazioni: Giocolandia, via Dante 120) Ore 17: Concerto acustico di Nando Rizzo (Terrazza Giuliano) Ore 20.30: Liguria Musica. Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova. Musiche di L.v.Beethoven e J.Brahms, direttore d’orchestra e concertatore: Giuseppe Ratti (chiesa san Matteo) Ore 22: Spettacolo pirotecnico musicale (Molo Centrale)

DOMENICA 21 SETTEMBRE

Ore 10.30 e 12.30: Sbanday Street Band (vie del Centro Storico) Ore 15: Visita guidata al Borgo (prenotazioni: Giocolandia, via Dante 120) Ore 18: santa Messa solenne (chiesa san Matteo) Ore 19.00: Processione con la statua di san Matteo, accompagnata dal corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” di Albenga. Coro “Deo Gloria” – Istituto Diocesano di Musica Sacra.

Nelle tre giornate sono previsti Laboratori del Gusto dedicati alle De.Co. della Antiche Vie del Sale (Piazza Preve. Venerdì 19 ore 11 e pomeriggio, sabato 20 ore 11 e ore 17, domenica 21 ore 11); Giochi del Cortile (piazza Cavour); Tecniche di affilatura coltelli (piazza Mazzini), laboratori per bambini (piazza della Libertà, 10.30- 12.30 /16 – 18.30), dimostrazione impagliatura sedie (piazza della Libertà).