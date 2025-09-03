A Finale nei mesi estivi 4 arresti, 39 denunce, decine di sgomberi di tende in spiaggia: il bilancio della polizia locale

Finale Ligure. Nel periodo compreso fra il primo giugno e il 30 agosto il personale del comando finalese, anche con la collaborazione del nucleo Sicurezza Urbana associato Finale/Loano, ha arrestato quattro persone, essenzialmente per fatti connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, con il sequestro di quasi mezzo chilo di droga fra cocaina, hashish e marijuana; mentre altre 25 persone sono state segnalate alla Prefettura di Savona per detenzione di stupefacenti. Nello stesso periodo sono 39 le persone denunciata all’Autorità Giudiziaria con ipotesi di reato di diversa natura.

E’ il bilancio della polizia locale di Finale Ligure che per tutta l’estate ha presidiato costantemente il territorio e le spiagge con turni estesi, in particolare durante i week end. “Per quanto la stagione sia passata senza particolari problematiche sul fronte della sicurezza urbana, l’attività di controllo della Polizia Locale è stata molto intensa, contribuendo a consolidare la percezione di Città sicura che Finale Ligure intende promuovere”.

Sul fronte del decoro urbano sono stati 35 gli interventi su danneggiamenti e insediamenti abusivi, 16 per locali e attività rumorose, 8 per volantinaggio non autorizzato, mentre sono una sessantina nel corso dell’estate gli sgomberi per occupazione della spiaggia con tende e gazebi, con 30 sanzioni; per quanto riguarda i controlli sui suoli pubblici concessi alla attività commerciali sono state eseguite una novantina di verifiche, con 55 contestazioni per difformità rilevate.

“Altro fronte tradizionalmente ‘caldo’ riguarda i controlli sulle locazioni turistiche, attività che da anni vede il Comune di Finale Ligure in prima linea: a fronte di 145 verifiche sono emerse 43 posizioni irregolari, sanzionate a termini di Legge”.

Molto intensa anche l’attività sul fronte della circolazione stradale: migliaia le sanzioni contestate nel periodo considerato per sosta irregolare lungo l’Aurelia e nei rioni cittadini, 125 le automobili rimosse in quanto causa di intralcio per la circolazione, mentre sono 54 gli incidenti stradali rilevati.

“Le donne e gli uomini della Polizia Locale di Finale sono stati anche costantemente impegnati per tutto il periodo estivo a fornire assistenza alla moltitudine di persone presenti sul territorio, nonchè quale componente fondamentale del sistema di security nelle decine di manifestazioni organizzate dal Comune, dal Finale Music Festival, alle serate Medioevali di FinalBorgo”, concludono dalla polizia locale finalese.