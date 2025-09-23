A Finalborgo inaugura il nuovo centro culturale Palazzo del Tribunale

Finale Ligure. Domenica 21 settembre a Finalborgo si è tenuta l’inaugurazione ufficiale del Centro Culturale Palazzo del Tribunale, promosso da Baba Jaga Arte e Spettacolo APS, evento che ha segnato l’inizio di una nuova stagione fatta di cultura, partecipazione e apertura alla comunità.

L’evento, dal titolo “Noi siamo presente”, ha visto la partecipazione di numerose cittadine e cittadini, associazioni del territorio e rappresentanze istituzionali.

Dopo il concerto di apertura, realizzato da un giovanissimo ensemble di allieve dell’Accademia Musicale del Finale guidate dai maestri Martino Corso e Silvia Remaggi, il taglio del nastro si è svolto alla presenza della Vicesindaca Maura Firpo e del consigliere alle politiche Giovanili Andrea Calcagno, che nei loro interventi hanno sottolineato il forte sostegno dell’amministrazione comunale al progetto.

Grande curiosità ha suscitato lo svelamento del nuovo pannello d’artista realizzato per l’atrio d’ingresso da Sergio Olivotti. Subito dopo il pubblico ha potuto scoprire gli spazi rinnovati e i nuovi servizi del Centro Culturale: area giovani, aula studio, spazio famiglie, Piccola Biblioteca della Legalità, oltre ai tanti laboratori artistici e alla nuova stagione teatrale del Teatro delle Udienze.

L’atmosfera di festa è stata arricchita dallo SWAP Party, una “festa del baratto e dello scambio” che ha unito presentazioni, convivialità e pratiche di riuso creativo.

Il Centro Culturale Palazzo del Tribunale è ora ufficialmente aperto: da ottobre prenderanno il via corsi, laboratori e attività per tutte le età. Sono già attivi i nuovi servizi gratuiti rivolti agli studenti delle scuole superiori, come l’aula studio e la sala break, spazi accoglienti pensati per favorire concentrazione, incontro e condivisione.

Un sentito ringraziamento da parte di Baba Jaga Arte e Spettacolo va “a tutte le persone e realtà che hanno reso possibile l’evento: il Comune di Finale Ligure per il sostegno, la partecipazione e la presenza, la Fondazione Compagnia di San Paolo per il supporto al progetto nell’ambito del bando SPACE_24, un riconoscimento che premia le eccellenze tra i centri culturali e di aggregazione giovanile nel Nord-ovest; la Fondazione Agostino De Mari per il sostegno e il contributo per la realizzazione della stagione teatrale; all’Accademia Musicale del Finale per per i preziosi interventi musicali e la sinergia artistica, Sfuso Diffuso per la collaborazione nella realizzazione e promozione dello SWAP Party, l’artista Sergio Olivotti per l’opera dedicata al Centro, e Alberto Calandriello, che ha condotto l’evento con sensibilità e passione”.

“Un ringraziamento speciale va infine ai soci e alle socie, ai volontari e volontarie che sono la forza del nostro progetto e al pubblico che ha partecipato con entusiasmo”.

Il calendario completo delle attività è disponibile su www.babajagaps.com e sui canali social dell’associazione.