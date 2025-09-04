A Celle torna l’Outdoor Week End: mare, sentieri e buon cibo

Celle Ligure. Street food e sport insieme per il prossimo fine settimana. Il 5, 6 e 7 settembre tornerà l’Outdoor Week End con sport all’aria aperta e buon cibo. Stand curati dai ristoratori locali con “Il fiore all’occhiello” e aperti venerdì, sabato sera, domenica a pranzo e sera. E proprio venerdì sera, ci sarà la presentazione della manifestazione e l’apertura della due giorni con musica e danze insieme a “Dopamine” sotto la galleria Crocetta, vicino al molo centrale, fino alle 2 di notte. Poi sabato, dalle 14, camminata trekking nei sentieri gratuita, con Socio Kai (ritrovo molo centrale).

Alle 18 partirà la Swim and run. Per le iscrizioni: www.savonatriathlon.it. A seguire premiazioni, apertura stand gastronomici e, dopo cena, Rock and soul battle. Il programma di domenica. Al mattino, dalle 8, open day di vela gratuito con Club Nautico. Dalle 10 e 30 partenza della mtb cronometrata di enduro “Not a Race”, iscrizioni: notarace22@gmail.com.

A seguire premiazioni e spettacolo freestyle di bici sul molo centrale. Stand gastronomici sempre aperti la sera con i dj local sotto la galleria Crocetta. Tavoli per i commensali disposti lungo la passeggiata, tutti vista mare. Grande impegno da parte dell’Asd Celle Outdoor per la realizzazione della manifestazione settembrina.