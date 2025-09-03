  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Iniziativa

A Celle arriva “Giovani Senza Confini”, il concorso dedicato all’espressione poetica

Lo annuncia l’Associazione “Alberto Peluffo”. Appuntamento sabato 6 settembre, alle 18, nella galleria  Sandro Pertini

Generico settembre 2025

Celle Ligure. Tutto pronto per la 24esima edizione del Premio Nazionale di Poesia “Giovani Senza Confini”.  Lo annuncia l’Associazione “Alberto Peluffo”. Appuntamento sabato 6 settembre alle 18, nella galleria  Sandro Pertini”. 

Il concorso, dedicato ai giovani e alla loro espressione poetica, rappresenta da anni un appuntamento significativo per la promozione della cultura e della creatività. Il tema scelto per questa edizione, “Che rumore fa la felicità?”, invita a riflettere sul senso profondo della gioia e sulle sue molteplici manifestazioni, attraverso la sensibilità e lo sguardo dei partecipanti.

Durante la cerimonia si svolgerà la premiazione dei vincitori e la tradizionale posa delle piastrelle con le poesie selezionate, che andranno ad arricchire il muro, luogo simbolico che raccoglie nel tempo le voci e le emozioni di tanti giovani autori. A condurre l’evento sarà Stefano Pastorino.

L’iniziativa, resa possibile anche con la collaborazione dei Comuni di Varazze e Celle, è aperta a tutti i cittadini e agli ospiti, con l’intento di condividere un momento di bellezza, ascolto e incontro, in un contesto che valorizza il dialogo tra generazioni e territori.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.