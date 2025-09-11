A Carcare arriva il nuovo parroco: gli Scolopi hanno conferito il ruolo pastorale a Padre Stefano Locatelli

Carcare. Farà il suo ingresso ufficiale domenica 28 settembre, durante la Messa solenne delle ore 11 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, il nuovo parroco di Carcare, Padre Stefano Locatelli, sacerdote e missionario di lunga esperienza che ha avuto già modo di conoscere la realtà locale.

Dopo la morte di Padre Italo Levo, scomparso lo scorso 3 agosto dopo aver guidato la comunità spirituale carcarese per oltre vent’anni, l’Ordine degli Scolopi ha conferito il ruolo pastorale a colui che porterà avanti il ministero nelle parrocchie di Carcare e Vispa.

Per l’occasione, saranno presenti alla celebrazione il vescovo di Acqui Terme, Monsignor Luigi Testore, e il Superiore dei Padri Scolopi Sergio Sereni.