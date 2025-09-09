A Carcare apre lo sportello di Tpl Linea al secondo piano del municipio

Carcare. Sportello Fast Open di bigliettazione elettronica regionale: c’è l”accordo tra il Comune di Carcare e TPL Linea che rappresenta un passo significativo verso l’innovazione nel settore del trasporto pubblico locale. Grazie a ciò, all’interno del municipio, ovvero al secondo piano dell’edificio di piazza Caravadossi, ci sarà uno spazio adibito a biglietteria aziendale, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, consentendo la vendita dei titoli di viaggio attraverso un sistema di bigliettazione elettronica regionale.

Presso lo sportello si potranno acquistare biglietti e abbonamenti, ricevere informazioni su orari e servizi e ottenere assistenza dedicata ai viaggiatori. “Questo non solo migliorerà l’accessibilità e la comodità per i cittadini, ma promuoverà anche l’adozione di tecnologie moderne e sostenibili nel contesto urbano”, spiegano i promotori.

L’iniziativa, siglata dal Sindaco Rodolfo Mirri e dal Direttore Generale di TPL Linea Giampaolo Rossi, dimostra l’impegno delle autorità locali nel migliorare i servizi ai residenti, rendendo il trasporto pubblico più efficiente e più facile da usare.