Finalmente

A Cairo riaperto nei due sensi di marcia il ponte Italia 61 dopo 18 mesi di cantiere

Ancora da ripristinare la rotonda in via Sanguinetti dove per ora si potrà svoltare in entrambe le direzioni 

ponte italia cairo

Cairo Montenotte. Il ponte Italia 61 è aperto in entrambe le direzioni. Dopo circa un anno e mezzo, uno dei bypass cittadini più utilizzati per il passaggio di mezzi e pedoni tra una sponda e l’altra del fiume Bormida è nuovamente transitabile.

Da oggi in via Sanguinetti si potrà svoltare sia a destra che a sinistra, in attesa che venga ripristinata la rotonda in corrispondenza del ponte.

“Ci sono ancora alcune rifiniture da terminare, ma la viabilità da ora è garantita – commenta l’assessore Fabrizio Ghione – Come Amministrazione comunale ribadiamo ancora una volta che abbiamo compreso il disagio dei cittadiniper la lungaggine del cantiere, ce ne scusiamo e ci auspichiamo che la viabilità torni ad essere snellita come in passato da questo collegamento messo in sicurezza”.

