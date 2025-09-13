A Cairo riaperto nei due sensi di marcia il ponte Italia 61 dopo 18 mesi di cantiere

Cairo Montenotte. Il ponte Italia 61 è aperto in entrambe le direzioni. Dopo circa un anno e mezzo, uno dei bypass cittadini più utilizzati per il passaggio di mezzi e pedoni tra una sponda e l’altra del fiume Bormida è nuovamente transitabile.

Da oggi in via Sanguinetti si potrà svoltare sia a destra che a sinistra, in attesa che venga ripristinata la rotonda in corrispondenza del ponte.

“Ci sono ancora alcune rifiniture da terminare, ma la viabilità da ora è garantita – commenta l’assessore Fabrizio Ghione – Come Amministrazione comunale ribadiamo ancora una volta che abbiamo compreso il disagio dei cittadiniper la lungaggine del cantiere, ce ne scusiamo e ci auspichiamo che la viabilità torni ad essere snellita come in passato da questo collegamento messo in sicurezza”.