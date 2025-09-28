A Cairo l’ultimo saluto a Gennaro Aprea, generale della polizia penitenziaria: “Se ne va un pezzo di storia del corpo”

Cairo Montenotte. Oggi pomeriggio si sono tenuti i funerali del generale Gennaro Aprea nella cappella della Scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte

Classe 1940, originario di Napoli, da Ufficiale dei Carabinieri era transitato negli allora ex Agenti di Custodia, alla fine degli anni Sessanta, per poi conseguire una carriera che lo aveva portato al grado più alto.

Sempre vicino alla scuola di formazione cairese, fino all’ultimo ha preso parte alle cerimonie di giuramento degli allievi, che ha portato nel cuore anche durante gli anni della pensione.

Il Segretario Generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, Donato Capece, esprime il proprio cordoglio e quello del primo Sindacato del Corpo per la scomparsa e ricorda gli oltre trent’anni di collaborazione istituzionale con il Generale con queste parole: “Uomo apprezzato e stimato per professionalità, esperienza e dedizione verso le istituzioni, le sue qualità umane ed il lungo impegno nelle attività di formazione ed aggiornamento professionale presso la Scuola di Formazione di Cairo Montenotte lo hanno reso uno dei più apprezzati e rispettati Ufficiali degli Agenti di Custodia, oggi Corpo di Polizia Penitenziaria. Alla famiglia del Generale Aprea esprimo il sincero cordoglio mio personale e del Sappe”.