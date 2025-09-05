A Bormida si inaugura il nuovo ponte sul “Rio Pisciarella”, finanziato dai fondi del Psr

Bormida. E’ prevista per il 27 settembre, alle ore 10, l’inaugurazione del nuovo ponte “Rio Pisciarella” a Bormida. Un’opera che ha ottenuto i fondi del Psr e per la quale sono stati spesi oltre 500 mila euro. Il bypass collega le due sponde del corso d’acqua che dà poi origine al fiume Bormida, e in quel punto “sono stati realizzati interventi massicci di difesa spondale e di messa in sicurezza sia per i residenti che prima dovevano percorrere un guado, sia per il transito di mezzi pesanti e di soccorso”, commenta con soddisfazione, anche per la tempistica da record, il sindaco Daniele Galliano.

Nella frazione Pisciarella si trova anche l’ormai ex sede dell’incubatoio regionale delle trote, un progetto che potrebbe rinascere con sviluppi ulteriori anche grazie alla costruzione del nuovo ponte.

Ma non è tutto, sempre il 27, alle ore 11, nei pressi del Lago Romana, verrà inaugurato il sentiero “Tre laghi tre abeti”, che coinvolge i Comuni di Bormida, Osiglia e Pallare, anch’esso finanziato dai fondi regionali.