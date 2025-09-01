“Ricomincio con Te”, il progetto Coopservice per accompagnare le neo-mamme lavoratrici

Liguria. Coopservice ha avviato il programma ‘Ricomincio con Te’, dedicato alle proprie dipendenti che rientrano al lavoro dopo la maternità o un percorso di adozione. Si tratta di una progettualità che beneficia della partecipazione al bando #RiParto, l’iniziativa per il sostegno alle madri lavoratrici varata nel 2022 dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio.

Il progetto targato Coopservice utilizza un approccio integrato e intende rappresentare un impegno concreto per supportare le lavoratrici madri nelle diverse fasi della maternità, dal congedo al rientro al lavoro, fino alla gestione quotidiana della conciliazione vita-lavoro. Ma alla base c’è anche un obiettivo culturale, relativo al modo in cui l’azienda ‘vive’ la maternità della dipendente: un cambiamento di paradigma, una vera e propria mindset transformation che supera l’idea della maternità come una temporanea interruzione nel percorso professionale per riconoscerne il valore in virtù delle nuove ‘competenze’ acquisite.

Il programma di Coopservice nasce da una articolata attività di ascolto dei bisogni dei propri lavoratori ed è stato in parte finanziato dal bando governativo #RiParto, un avviso pubblico istituito per sostenere percorsi di welfare aziendale pensati per agevolare il rientro al lavoro delle lavoratrici dopo il parto o l’adozione, fornendo, in particolare, supporti che favoriscano la continuazione del loro percorso professionale nonché promuovendo azioni di sostegno al reddito e per una migliore conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, la cosiddetta work-life balance.

Più nel dettaglio, lo spirito e le misure previste dal bando si muovono lungo 2 direttrici complementari. Dal punto di vista delle tutele delle madri lavoratrici, la finalità principale consiste nel fornire supporto concreto al loro rientro sul posto di lavoro, attraverso strumenti integrati quali: iniziative di sostegno psicologico e fisico; incentivi economici per favorire il rientro al lavoro;

Contestualmente, ed è questa la seconda gamba, l’iniziativa intende promuovere un cambiamento culturale all’interno delle aziende, incoraggiandone le politiche interne di integrazione ed inclusività con focus specifico sul sostegno alla genitorialità e all’empowerment femminile.

Nel caso di Coopservice, il programma Ricomincio da Te assume primaria rilevanza nell’ambito di un’azienda in cui più della metà dei 17.000 dipendenti è di genere femminile e che conta oltre 200 maternità l’anno. La cooperativa si è dunque proposta di mettere in campo strumenti di aiuto e sostegno per le neo-mamme secondo le 10 linee d’azione previste dal bando. Ma se la priorità assoluta di intervento sono le lavoratrici di rientro dalla maternità, il progetto prevede l’estensione di alcune azioni alle dipendenti con figli fino a 14 anni. Un allargamento della platea delle beneficiarie che si traduce nella previsione di oltre 600 lavoratrici madri che, nei due anni di durata del programma, potranno avvalersi di almeno un’azione tra quelle proposte.

Nello specifico le principali opportunità consentite dal programma firmato Coopservice consistono: nel sostegno psicologico per la gestione del cambiamento rappresentato dal rientro al lavoro e dal distacco dal bambino, supporto erogato in modalità remoto da counselor esperti anche fuori dell’orario di lavoro; nei contributi economici per gli asili nido per i figli nella fascia 0-3 anni; in una quota di rimborso delle rette di frequenza dei campi estivi per i figli da 0 a 14 anni; nella possibilità di ottenere un contributo per la fornitura di latte non materno attraverso il fondo di assistenza sanitaria integrativa; nell’istituzione di uno sportello sociale aziendale cui rivolgersi per avere tutte le informazioni per accedere alle opportunità e ai contributi previsti, una condizione, questa, che si rende quantomai necessaria all’interno di un’azienda dislocata su 41 provincie e che registra una forza lavoro composta da 25 nazionalità.

Il progetto Ricomincio con Te amplia ulteriormente la gamma di interventi di benessere organizzativo e welfare messi in campo da Coopservice in attuazione delle politiche di diversity e inclusion e, più in generale, per esercitare la propria responsabilità sociale d’impresa in piena coerenza con l’identità di cooperativa di persone e per le persone. Un sistema di welfare aziendale ampio e articolato che non è solo assistenza ma relazione, cura e responsabilità condivisa, perché la cooperativa è un modello di impresa fondata sulla comunione tra le persone, il cui scopo ultimo non è lucrativo ma mutualistico: una vera comunità, una collettività di persone che stringono un patto di aiuto reciproco. Per non lasciare indietro nessuno.