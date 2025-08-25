Zinola, don Becerra va come missionario in Messico

Savona. Il 15 settembre il presbitero diocesano di origine colombiana don Luis Becerra lascerà la comunità della Parrocchia Santo Spirito e Immacolata Concezione, nel quartiere Zinola, per vivere un anno da missionario fidei donum in una diocesi del Messico. L’annuncio ufficiale è stato dato lo scorso fine settimana durante un incontro del Consiglio Pastorale parrocchiale alla presenza del vescovo Calogero Marino.

Quarantun anni, prete dal 26 novembre 2017, don Becerra è stato vicario parrocchiale anche a Cogoleto, Sciarborasca e Lerca prima di diventarlo a Zinola. La parrocchia resterà affidata a don Alessio Allori, in qualità di amministratore parrocchiale, ma dopo la partenza di don Becerra accoglierà don Athanase Bavugirije, presbitero di origine burundese, che diventerà aiuto pastorale per la zona di Zinola, Valleggia e Quiliano insieme allo stesso don Allori e a don Cyriaque Sinzoyiheba, anch’egli sacerdote burundese.

Quarant’anni, don Bavugirije è da sei anni nella diocesi di Savona-Noli come fidei donum e attualmente svolge il suo ministero come viceparroco nelle comunità San Paolo Apostolo e Santa Maria della Neve, dopo un precedente triennio a San Biagio in Finalborgo.