Zanzare West Nile, a Carcare disinfezione preventiva per contrastare i rischi in occasione dell’Antica fiera del bestiame

Carcare. Prevenzione e tutela della salute: in previsione dell’Antica Fiera del Bestiame, in programma dal 28 agosto al primo settembre, il Comune di Carcare procederà con la disinfezione delle aree centrali del paese sia prima della rassegna zootecnica di sabato 30, sia successivamente, con misure di contrasto dei vettori responsabili della trasmissione di arbovirosi, ovvero le zanzare e gli insetti che possono trasmettere infezioni.

Come consigliato da Asl2, “si procederà con una bonifica ambientale dell’area dove si svolgerà la manifestazione prima dell’evento assicurandosi che le ditte autorizzate coinvolte per la disinfezione, operino in conformità alla normativa vigente, impiegando

esclusivamente prodotti approvati e adottando procedure riconosciute come efficaci e sicure per la salute pubblica, per

l’ambiente e, soprattutto, in funzione dello scopo per cui sono chiamate a intervenire”, si legge sulla determina che impegna circa 4400 euro.

“Poichè sono in aumento i casi in Italia della cosiddetta West Nile, che può causare danni importanti a chi contrae il virus dopo essere stato infettato dalle zanzare, abbiamo deciso di prevenire con questo provvedimento sia per la salute degli animali che saranno in esposizione in via Valletti e via Naronti sabato 30 agosto, sia per le persone che nel prossimo fine settimana verranno a Carcare in occasione della rassegna”, commenta il sindaco Rodolfo Mirri.