World Transplant Games 2025: pioggia di medaglie per il varazzino Giona Addorisio, 9 anni

Varazze. Brilla Varazze ai Mondiali dei Trapiantati di Dresda, grazie alle imprese di Giona Addorisio che ha conquistato preziose medaglie. Solo 9 anni.

“Questa settimana lo sport ha raccontato una storia speciale, fatta di coraggio, passione e vita. – è felice il sindaco Luigi Pierfederici – Il nostro piccolo grande Giona Addorisio, classe 2016, ha rappresentato l’Italia in più discipline: tennis, nuoto, rana e stile libero, salto in lungo e 50 metri velocità”.

Per il giovane varazzino 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo e l’onore di essere portabandiera.

“Non è solo un talento sportivo, – continua il sindaco – ma un esempio luminoso di come la vita sappia sempre offrirci nuove opportunità. A Giona dobbiamo un applauso sincero e, soprattutto, la capacità di fermarci ad imparare dal suo coraggio”.

Altra bellissima impresa per Giovanni Antichi, oro nel volley: “Accanto a lui, un altro savonese che possiamo considerare varazzino di adozione sportiva. Giovanni Antichi, che pratica pallavolo con la squadra degli B.C. Varazze Swindlers – Amicipallavolo e ha dimostrato che con la giusta determinazione e passione si possono sempre inseguire e realizzare i propri obiettivi”, specifica il primo cittadino.

“Dobbiamo essere orgogliosi dei piccolo grande Giona e di Giovanni perché ci hanno dimostrato che lo sport è molto più di una gara: è lezione di vita, speranza e forza di volontà”.