Impresa

World Transplant Games 2025: pioggia di medaglie per il varazzino Giona Addorisio, 9 anni

Due ori, 2 argenti e 1 bronzo. Ottimo risultato anche per Giovanni Antichi, oro nel volley

Generico agosto 2025

Varazze. Brilla Varazze ai Mondiali dei Trapiantati di Dresda, grazie alle imprese di Giona Addorisio che ha conquistato preziose medaglie. Solo 9 anni.

“Questa settimana lo sport ha raccontato una storia speciale, fatta di coraggio, passione e vita. – è felice il sindaco Luigi Pierfederici – Il nostro piccolo grande Giona Addorisio, classe 2016, ha rappresentato l’Italia in più discipline: tennis, nuoto, rana e stile libero, salto in lungo e 50 metri velocità”.

Per il giovane varazzino 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo e l’onore di essere portabandiera.

“Non è solo un talento sportivo, – continua il sindaco – ma un esempio luminoso di come la vita sappia sempre offrirci nuove opportunità. A Giona dobbiamo un applauso sincero e, soprattutto, la capacità di fermarci ad imparare dal suo coraggio”.

Generico agosto 2025

Altra bellissima impresa per Giovanni Antichi, oro nel volley: “Accanto a lui, un altro savonese che possiamo considerare varazzino di adozione sportiva. Giovanni Antichi, che pratica pallavolo con la squadra degli B.C. Varazze Swindlers – Amicipallavolo e ha dimostrato che con la giusta determinazione e passione si possono sempre  inseguire e realizzare i propri obiettivi”, specifica il primo cittadino.

“Dobbiamo essere orgogliosi dei piccolo grande Giona e di Giovanni perché ci hanno dimostrato che lo sport è molto più di una gara: è lezione di vita, speranza e forza di volontà”.

