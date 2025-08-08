Whale Watching nel Santuario dei Cetacei, uno straordinario avvistamento

Nuovo straordinario avvistamento nel Mar Ligure questa mattina intorno alle 11,20 da parte dei responsabili di BMC SEA (www.bmcseatour.com) a bordo della motonave Delfino durante l’odierna uscita di Whale Watching nel Santuario dei Cetacei, quando improvvisamente, dall’acqua è emerso uno Zifio, lasciando letteralmente senza fiato tutti i presenti.

Solo ieri, 7 agosto, un altro zifio si era mostrato durante un’altra escursione, con altri cinque esemplari.

“Questa particolare specie di cetaceo odontoceto della famiglia degli Zifiidi, infatti, possiede un’incredibile capacità subacquea che gli consente di raggiungere profondità di quasi 3000 metri, rimanendovi immerso senza la necessità di respirare (lo Zifio “Ziphius cavirostris, Cuvier’s beaked whale” è un mammifero), per un tempo lunghissimo che i biologi marini hanno stimato possa raggiungere quasi le 4 ore consecutive” affermano dalla BMC SEA, che organizza le uscite in mare.

“Per tale motivo, i resoconti disponibili che lo riguardano sono molto pochi e, nella maggior parte dei casi, descrivono un animale marino rilassato e tranquillo che nuota in genere ad una velocità che si aggira intorno ai 3 nodi (circa 5 km/h)”.

“L’estrema rarità degli avvistamenti in mare di questo odontoceto, poi, indica la grande timidezza di una specie che senza dubbio, si adopera per tenersi il più possibile alla larga dalle imbarcazioni e dalle attività umane”.

Lo Zifio è stato ripreso durante un salto, evento che statisticamente è apprezzabile solo in rarissimi casi: “Un incontro e un’emozione unici che soltanto un mare ricco di biodiversità straordinarie come quello ligure è in grado di consentire”.