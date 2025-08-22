Weekend di eventi nel savonese: Viaggio nel Medioevo a Finalborgo, Sagra du Burgu a Bastia e concerto dei Ricchi e Poveri a Ceriale

Savonese. Ancora tante proposte per far divertire e trascorrere ore di relax in tutta la provincia nel quarto fine settimana di agosto. Proseguono le sagre, fino a domenica 24 a Bastia d’Albenga la Sagra du Burgu e a Finalborgo continua il “Viaggio nel Medioevo”. A Ceriale musica protagonista con gli iconici Ricchi e Poveri, mentre Borghetto sabato sera brillerà con lo spettacolo pirotecnico. Ma ora entriamo nel dettaglio del programma degli eventi.

Albissola Marina

Nell’ambito del Festival Parole Ubikate in Mare, arrivato alla XV edizione e che prevede 28 serate con 31 autori in Piazza Sisto IV a Savona e in Piazza della Concordia ad Albissola Marina, a cura della Libreria Ubik, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di Bper Banca, venerdì 22 agosto, alle ore 21.15, in Piazza della Concordia Albissola Marina sarà ospite Maurizio De Giovanni che presenterà “Il pappagallo muto. Una storia di Sara” (Rizzoli). Presentano Renata Barberis e Margherita Sirello.

Boissano

Il fascino e la raffinatezza di Miss Italia fanno tappa in Liguria con la finale regionale di Miss Eleganza 2025, in programma venerdì 22 agosto, alle ore 20.30, nella suggestiva cornice di Piazza Gilberto Govi a Boissano.

Sagra du Burgu a Bastia d’Albenga

Fino a domenica 24 agosto, Bastia si animerà con stand gastronomici aperti dalle ore 19 e, a partire dalle 20.30, musica e artisti in tutte le piazze per animare il borgo con atmosfere uniche. La manifestazione celebra le eccellenze enogastronomiche del territorio, già vincitrice del premio FestivalMare di Miglior evento della Liguria, organizzata dalla associazione Bastiamoci con il patrocinio del Comune di Albenga e della Regione Liguria.

Venerdì 22 agosto: apertura stand ore 19; dalle ore 20.30 musica e artisti nelle piazze.

Sabato 23 agosto: apertura stand ore 19; dalle ore 20.30 musica in tutte le piazze; ore 22.30 “Vieni che te le suono!!” – spettacolo di Sergio Sgrilli.

Domenica 24 agosto: apertura stand ore 19; dalle ore 20.30 musica e artisti in tutte le piazze.

Qui il programma completo dell’evento

Viaggio nel MedioEvo a Finalborgo

Fino a domenica 24 agosto 2025, Finalborgo tornerà indietro nel tempo, di preciso nel 1452, ai tempi del Marchesato di Giovanni I del Carretto, per celebrare la riconquista delle sue mura sotto l’assedio della Repubblica di Genova.

Bandiere per le vie del borgo, antiche insegne, profumi, sapori e musiche; botteghe e accampamenti; dame, cavalieri e giullari;

giochi di spada, di fuoco, e lingue diverse che si mischiano in una danza, diventando colori; il sorriso e lo stupore sui volti dei bambini, gli adulti che tornano bambini! Questo e tanto altro, e dalle 18 alle 24 si potrà assistere a spettacoli di ogni genere ed immergersi nell’epoca Medievale!

Spettacoli unici:

– Torneo degli spadaccini – Sabato sera

– Battaglia nel fiume – Domenica sera

Qui il programma completo

Borghetto Santo Spirito

Sabato 23 agosto alle ore 23.45, il cielo sopra Borghetto Santo Spirito si illuminerà con uno spettacolo pirotecnico a basso impatto acustico, pensato per rispettare anche gli animali domestici e l’ambiente circostante.

Ceriale

Nell’ambito della 18esima edizione della rassegna “Rotonda sul mare”, promossa dal Comune di Ceriale e dalla provincia di Savona, in collaborazione con i commercianti e le associazioni cittadine e organizzata dall’Agenzia Hpi Event di Giampiero Baldini, il 24 agosto in Piazza della Vittoria ci sarà il concerto dei Ricchi e Poveri.

Lo spettacolo ripercorre i 50 anni di carriera del gruppo, con brani storici e hit recenti come “Ma non tutta la vita” e “Aria” e tutto il repertorio ricco di successi senza tempo: La prima cosa bella, Che será, Mamma Maria, Voulez vous danser, Se m’innamoro, Sarà perché ti amo.

Il tour si chiama “Tutti in Festa – il Concerto” ed è prodotto da DM Produzioni in collaborazione con Ventidieci ventidieci.it. I Ricchi e Poveri, formati da Angelo e Angela, sono accompagnati da una band dal vivo composta da Antonio Rugiero (chitarre), Roberto Chiappetta (basso), Alfredo Biondo (tastiere) e Gianpaolo Noce (batteria). Evento a pagamento.

Loano

Venerdì 22 agosto l’edizione 2025 del “Desbarassu de Loa”, la fiera delle attività commerciali di Loano dalle ore 17 fino a mezzanotte. Il consueto appuntamento con lo shopping e il divertimento è organizzato da Fipe/Confcommercio e dal Centro Culturale Polivalente con il patrocinio del Comune di Loano.

Magliolo

Il 23 e 24 agosto, presso il Campo Sportivo M. Barberis, si terrà il Rock Pork Fest, un evento che unisce musica e sapori della tradizione.

Dalle 19, la cucina sarà aperta con un menù ricco e gustoso per tutti i palati. Potrete assaggiare piatti deliziosi come lasagne al ragù, gnocchi al pesto e al sugo di cinghiale, la specialità porchetta rock, salsiccia, patatine fritte e focaccine. Non mancherà l’ampio parcheggio per i visitatori.

Il divertimento continua con la musica dal vivo ogni sera, a partire dalle 20: sabato 23 agosto serata all’insegna del rock con band live e, a seguire, un DJ set per scatenarsi fino a tardi. Domenica 24 agosto spazio all’Orchestra con liscio e balli latini, seguiti da un DJ set per concludere la festa in bellezza.

Il weekend da Asinolla, a Pietra Ligure

Non si fermano gli eventi e le attività del Parconatura Asinolla di Pietra Ligure che vi aspetta per un altro weekend assieme agli amici animali del parco dopo le lunghe giornate di ferragosto: arriva un altro fine settimana di natura, relax, grigliate, pic-nic e, naturalmente, le attività con asini e cavalli, oltre alla novità del pizzaparty.

Venerdì 22 agosto dalle ore 19.00 il #barbecueparty.

Sabato 23 agosto – apertura dalle 16 alle 23 – dalle 16.30 con A SPASSO CON SANTIAGO, l’incontro con il nostro simpaticissimo pony, la mascotte di AsinOlla.

Per la prima volta, grazie alla gradita collaborazione con la pizzeria “Il Gusto”, arriva la pizza al parco Asinolla! “Vi aspettiamo a L’ASINA CAPRICCIOSA… una “serata pizza” al parco di #pietraligure tutta da vivere in famiglia e in compagnia. Prenota il tavolo al 351.3351902 con ingresso e consumazione; ordina al tuo arrivo, tramite lo staff, la tua pizza da asporto e nell’attesa scegli le bevande del bar-ristoro “Il Vagabondo”; dalle 19.00 spazio alle visite guidate nel parco assieme al nostro staff, con l’immancabile saluto agli amici animali”.

Domenica 24 agosto alle ore 16.30 MERENDA IN STALLA: tante coccole per gli asini del parco e la “condivisione” della merenda. E per chiudere in bellezza il weekend spazio ad aperitivi e pic-nic.

Qui tutte le informazioni

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di Ivg.it: scoprili qui con una ricerca personalizzata.