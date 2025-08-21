Voxonus Festival, sabato 23 al Museo del vetro di Altare c’è “Il salotto musicale nell’Europa del 1700” con il Voxonus Duo

Altare. Nei locali della splendida Villa Rosa, sede del Museo del vetro, sabato 23 agosto alle ore 21.15 si terrà il secondo concerto del Voxonus Festival ad Altare. Il sodalizio dell’Orchestra Sinfonica di Savona con la Direzione Regionale dei Musei della Liguria rende possibile questa iniziativa che vanta ormai quattro anni di storicità. I concerti del Voxonus Festival al Museo del vetro registrano sempre il tutto esaurito e il gradimento del pubblico è calorosamente espresso.

La formazione del Voxonus Duo, violino e viola, prevede la presenza del violinista Maurizio Cadossi e del violista Claudio Gilio.

Il titolo del concerto è “Il salotto musicale nell’Europa del 1700”. Verranno eseguite musiche del compositore cuneese Antonio Bartolomeo Bruni e del toscano Giuseppe Maria Cambini.

Bruni, vissuto a cavallo fra il ‘700 e l’800, è immeritatamente sottovalutato, si tratta di un artista di bravura tecnica e compositiva che incarna perfettamente lo stile italiano dell’epoca. Scrisse molte musiche (addirittura una ventina di opere) e svolse gran parte della sua attività a Parigi sostenendo anche le idee rivoluzionarie.

Più noto il Cambini, del quale sempre più si trova traccia nel programmi concertistici in Italia e all’estero. La sua scrittura è efficace dal marcato lirismo italico ma con un’impronta chiaramente viennese. Anche lui, come molti altri musicisti italiani del ‘700 e ‘800 incrociò le sue fortune e le sue conoscenze a Parigi. Come Bruni, Cambini visse a cavallo fra i due secoli.

La formazione violino e viola è stata assai praticata nei salotti del 1700 dove la musica da camera intratteneva sia esecutori, spesso dilettanti, sia spettatori della cerchia cortigiana. Per comprendere la diffusione di quella pratica basti ricordare come W. A. Mozart, ancora bambino, divenne noto in tutte le corti italiane ed europee proprio suonando nei salotti di reggenti, principi e imperatori.

Il Voxonus Duo suona con strumenti d’epoca con montatura antica e con la prassi esecutiva storicamente informata. Il Voxonus Festival nella sua XIV edizione conta più di 70 concerti e per la parte ligure si avvale del sostegno del Ministero della cultura, delle Fondazioni De Mari e Carige e di sponsor privati.

Questo concerto è reso possibile grazie al contributo determinante della Direzione Regionale dei Musei Nazionali della Liguria.

Per informazioni telefonare al numero 340-6172142, scrivere a info@orchestrasavona.it o sfogliare la brochure del Voxonus Festival XIV edizione a questa pagina. Per prenotazioni telefonare alla segreteria del Museo del Vetro al numero 019-584734 o scrivere a info@museodelvetro.org.