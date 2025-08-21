Visita al San Paolo, una lettrice: “In questo limbo di sanità che non funziona, ho trovato umanità e professionalità”

Riceviamo e pubblichiamo una lettera inviata da una lettrice alla nostra redazione.
Buongiorno, mi chiamo Ferraro Maura, il 30 luglio scorso ho fatto una visita (presso l’ospedale San Paolo di Savona, ndr) dalla Dott.ssa Violanti Sara oculistica.
Volevo ringraziarla pubblicamente per la professionalità ed umanità dimostrata.
In questo limbo di sanità che non funziona la Dottoressa Violanti è senza dubbio una voce fuori dal coro e volevo pubblicamente porgerLe i miei ringraziamenti.
Maura Ferraro
