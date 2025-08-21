  • News24
Lettera al direttore
Lettera

Visita al San Paolo, una lettrice: “In questo limbo di sanità che non funziona, ho trovato umanità e professionalità”

"Grazie alla dottoressa Sara Violanti per professionalità e umanità in un momento in cui la sanità spesso delude"

Ospedale San Paolo Savona

Riceviamo e pubblichiamo una lettera inviata da una lettrice alla nostra redazione.

Buongiorno, mi chiamo Ferraro  Maura, il 30 luglio scorso ho fatto una visita (presso l’ospedale San Paolo di Savona, ndr) dalla Dott.ssa Violanti Sara oculistica.

Volevo ringraziarla pubblicamente per la professionalità ed umanità  dimostrata.
In questo limbo di sanità  che non funziona la Dottoressa Violanti è  senza dubbio una voce fuori dal coro e volevo pubblicamente porgerLe i miei ringraziamenti.
Maura Ferraro
