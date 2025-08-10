Video al pronto soccorso di Pietra sui social, l’Ordine dei medici: “Riprese vergognose e senza rispetto”

Pietra Ligure. “Desidero esprimere, anche a nome del Consiglio direttivo dell’Ordine, la più ferma condanna per il gravissimo episodio avvenuto nei giorni scorsi. Al di là della palese violazione della normativa europea sulla privacy – già di per sé gravissima, trattandosi per di più di pazienti e operatori sanitari inconsapevolmente ripresi durante l’esercizio delle proprie funzioni – quello che colpisce è l’assoluta mancanza di rispetto, di sensibilità e di intelligenza dimostrata da chi ha compiuto e diffuso tali riprese”.

E’ netta la presa di posizione di Luca Corti, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Savona, sul caso del video diffuso sui social riguardante l’attività del pronto soccorso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, che ha visto già l’intervento dell’Ordine degli Infermieri.

“Basterebbe un minimo sforzo di immedesimazione per rendersi conto di quanto un simile gesto sia inopportuno e lesivo della dignità altrui. Purtroppo, proprio tale capacità di empatia sembra del tutto assente nel comportamento messo in atto” aggiunge ancora Corti.

“Desidero quindi esprimere piena solidarietà al Direttore, al personale del pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona e ai pazienti coinvolti loro malgrado. Ho avuto l’onore di collaborare con molti dei professionisti attualmente in servizio e posso testimoniare con convinzione l’alto livello di professionalità, dedizione e umanità con cui quotidianamente operano, affrontando situazioni spesso difficili, in condizioni tutt’altro che semplici, giorno e notte, festivi inclusi”.

“Evito volutamente di entrare nel merito dei numerosi commenti apparsi sotto il vostro post, perché una seria riflessione sullo stato attuale della sanità, in Liguria come nel resto d’Italia, richiederebbe ben altro spazio e contesto” conclude il presidente dell’Ordine dei medici savonesi.